2019/02/14 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أقدمت القوات الصهيونية, الخميس, على استهداف أراضي المواطنين الفلسطينيين ومزارعهم جنوبي قطاع غزة.وقال مصدر عسكري, إن ” قوات الاحتلال الصهيوني أطلقت نيراناً كثيفاً من أسلحتها الرشاشة باتجاه أراضيهم المحاذية للشريط الحدودي في بلدة خزاعة شرق محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة”.وأضاف المصدر, أن “القوات الصهيونية مستمرة باستهداف منازل ومزارع المواطنين الفلسطينيين بصورة وحشية”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الصهيونية تستهدف أراضي الفلسطينيين ومزارعهم جنوبي غزة alansaar.

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