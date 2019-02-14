خلل في الانستغرام يؤدي الى تغيير في اعداد متابعي الحسابات

2019/02/14 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات

تسبب خلل فني بالانستغرام في حدوث تغيير باعداد المتابعين للحسابات على المنصة.





واوضح مركز الاعلام الرقمي، ان الكثير من المتابعين في العراق والعالم لاحظوا انخفاضا واضحا في عدد متابعي حساباتهم من غير معرفة السبب، وقد اعتقد البعض ان الامر يعود لحذف الانستغرام للحسابات غير الفاعلة او المزيفة.

واشار المركز الى ان منصة الانستغرام اكدت انها على “دراية بمشكلة تسببت في تغيير ارقام متابعي الحسابات لبعض الاشخاص في الوقت الحالي” وهي ” تعمل على حل الخلل باسرع ما يمكن”.

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