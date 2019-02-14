قضية تهريب نفط القيّارة تتفاعل.. قصف أميركي تحذيري والعاكوب المتهم الأول

2019/02/14 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز / بغداد

تصاعدت

حدة الدعوات المطالبة بوقف عمليات تهريب النفط في محافظة نينوى، وبالتحديد من آبار

نفط القيارة إلى دول مجاورة، فيما اتهم عضو في مجلس المحافظة وزارة النفط بالتغاضي

عن تلك السرقات بل والتواطؤ مع جهات نافذة لبيع شاحنات تحمل النفط إلى المهربين.





وقال عضو المجلس الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ”النور نيوز”، إن “المسؤولين في وزارة النفط العراقية على إحاطة تامة بتلك العمليات التي تجري في مدينة القيارة، حيث تخرج يوميًا عشرات الشاحنات المحملة بالنفط الخام، بعضها معروف الوجهة، والآخر لا نعرف أين يتجه”، مشيرًا إلى ” أننا قدّمنا كل المعلومات إلى الجهات المختصة ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لكن ما يحصل شيء مستغرب بالفعل”.

ولفت

إلى أن “نينوى تشهد حاليًا أسوأ أيامها بعد اندحار تنظيم داعش، حيث تجري عمليات

كبيرة من السرقة على قدم وساق تتعلق بمواد الحديد، والسكراب والنفط والتجاوز على الأملاك

وغيرها، مؤكدًا ” وجود إرادة من بعض الجهات السياسية لاستمرار الوضع الحالي وتعزيزه”.

بدوره، أكد النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، وجود عمليات تهريب للنفط في محافظة نينوى، وبالتحديد من آبار نفط القيارة الى إيران.

وقال الدوبرداني في تصريح صحفي، إن “إحدى الفصائل المسلحة تقوم بتهريب حوالي 100 صهريج يومياً من آبار منطقة القيارة الى إيران والى البصرة في جنوب العراق، مؤكدًا أن “هذا النفط خام ويضم نسبة كبيرة من المواد الكبريتية”.

ويعدّ

ملف تهريب النفط العراقي من أبرز المشاكل التي واجهت الحكومات العراقية منذ الاحتلال

الأميركي للبلاد عام 2003، إذ تقدّر سنوياً خسائر العراق جرّاء عمليات التهريب بنحو

مليار دولار، وتتورّط جماعات مسلحة في جنوب ووسط البلاد وجماعات كردية شمال العراق،

بعمليات التهريب، وكذلك تنظيم “داعش” خلال سيطرته على مدن عراقية عدة.





وتضم

القيارة ٧٢ بئرًا نفطيًا، كان تنظيم ‏داعش يهرب النفط منها، ويبيعه لحسابه.

وبحسب

النائب أحمد الجبوي فإن محافظ نينوى نوفل العاكوب متستر على تلك العمليات بشكل واضح،

بل قام مؤخرًا بتعبيد طريق بطول 2 كلم، إلى المهربين، في حالة مستغربة ولافتة، ويجب

أن يكون مصيره خلف القضبان”.حسب تعبيره.





وأضاف

الجبوري في تصريح لـ”النور نيوز” أن محافظ نينوى لا يمكنه الوصول إلى آبار

نجمة وتحديدًا الآبار 30 ، 31، 32، بسبب هيمنة جماعات مسلحة، فضلًا عن تواطئه مع الشركة

الأنغولية المستثمرة في تلك الحقول”، مشيرًا إلى أن “القوات الأميركية في

قاعدة القيارة أطلقت مؤخرًا عدة قذائف تحذيرية قرب طرق التهريب، في محاولة على ما يبدو

للحد من تلك العمليات”.





لكن

شركة نفط الشمال العراقية تنفي تلك العمليات وتقول إنها تدير حقول نفط نينوى وجميع

المحطات التابعة لها وفق معايير إدارية وفنية وبمتابعة حثيثة من الجهات الرقابية والتدقيقية،

ويتم تأمين الحماية لها من قبل شرطة الطاقة والجيش العراقي.

وأشارت

الشركة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه إلى أن “شركة نفط الشمال

تنفي ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام وتصريحات وادعاءات من قبل بعض أعضاء مجلس النواب

حول تهريب النفط من حقول محافظة نينوى.

وتُنقَل

صهاريج النفط من حقول نجمعة في القيارة إلى محافظة البصرة، حيث يصدر عبر الموانئ، فيما

يقول محافظ نينوى نوفل العاكوب إن تلك العمليات قانونية، وتجري بعلم الحكومة الاتحادية.

بدورهم

عبر عدد من أهالي مدينة القيارة عن رفضهم لعمليات التهريب الجارية هناك، مشيرين إلى

أن الوضع الأمني متدهور في المدينة النفطية، حيث ما زالت الجهات التي تسيطر عليها غير

معروفة تمامًا، وتهيمن على المدينة دون معرفتها.





المواطن

أبو صالح ( 54) نازح قرب أربيل قال “لا يمكننا العودة إلى منازلنا في المدينة،

حيث ما زال الوضع الأمني غير مستقر وتشهد القيارة بين الحين والآخر، خروقات أمنية،

فضلًا عن الفوضي التي تشهدها مع بعدها عن مركز مدينة الموصل”، مؤكدًا أن

“أعدادًا هائلة من العائلات النازحة في إقليم كردستان ما زالت ترفض العودة إلى

المدينة”.





وأضاف

في حديث لـ”النور نيوز” أن ملف تهريب النفط وتدهور الوضع الأمني يشكل قلقًا

لدى الأهالي مع ضعف سلطة القانون، وانتشار الجماعات المسلحة، حيث ما زالت نينوى بشكل

عام لا تخضع لسلطة القانون، وهو ما يمنع النازحين من العودة إلى المدينة”.





وكانت

الحكومة العراقية قد أعلنت، في العاشر من يوليو 2017، استعادة السيطرة على كامل الموصل،

بعد 9 أشهر من المعارك الدامية التي بدأت في شرق المدينة وصولاً إلى غربها، حيث دارت

حرب ضروس أدت إلى دمار كبير، خصوصاً في المدينة القديمة بالجانب الأيمن من محافظة نينوى.

من جهته،

قال عضو لجنة تقصي الحقائق النائب عن نينوى، حسن العلو، إن الجهات الإدارية بالمحافظة

تسهل عمليات سرقة صهاريج النفط من حقول القيارة، بشكل يومي.

وذكر

العلو عبر حسابه الشخصي في “فيس بوك”: “نينوى تسرق في وضح النهار، 70 إلى

100 صهريج نفط يسرق يوميًا من حقول القيارة ويهرب إلى دول الجوار وبعلم الأجهزة الأمنية

والإدارية في محافظة نينوى”.





وأضاف،

أن “هذا ما تم اكتشافه من خلال لجنة تقصي الحقائق في نينوى، متابعاً: “لن

نسكت مهما كلفنا الامر، هذه الأموال المسروقة كفيلة بإعمار مدينة الموصل وكفيله بتوفير

آلاف فرص العمل، لا أن يمنَّ على خريجيها بـ 125 ألف دينار شهرياً لقاء دوام فعلي في

مدارس المحافظة وقد لا يقبض منها شيء”.

واختتم

قائلاً: “كفانا صمتاً وكفانا تسرق محافظتنا ولا نستطيع أن نحرك ساكنًا”.

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