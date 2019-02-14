الجمارك تعلن ضبط “حشيشة وترياق” بحوزة مسافر إيراني

2019/02/14 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، ضبط مادتي الحشيشة والترياق بحوزة مسافر إيراني في مركز الشيب الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بالتعاون مع شرطة الجمارك تم ضبط كمية ٣٠٠ غرام مواد مخدرة (حشيشة وترياق وسائل الترياق) بحوزة مسافر ايراني الجنسية (في مركز جمرك الشيب) حاول إدخالها للبلد”.

وأوضح البيان، ان “الهيئة شكلت لجنة ضبط مشتركة بالتعاون مع شعبة المخدرات والجهات الأمنية العاملة في المنفذ واتخذت الإجراءات القانونية بحق المواد وفقأ للضوابط والتعليمات النافذة”.

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