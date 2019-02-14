اجتماع لبحث تطورات الأوضاع باليمن على هامش مؤتمر وارسو

2019/02/14 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد وزراء خارجية السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا اجتماعا، لبحث تطورات الأوضاع في اليمن على هامش مؤتمر وارسو.

وبحث الاجتماع ملف المساعدات الإنسانية، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة، والتحرك نحو عقد جولة جديدة من المحادثات، بين أطراف الأزمة اليمنية.

وتستضيف العاصمة البولندية وارسو مؤتمرا دوليا بمشاركة ممثلين عن ستين دولة ويتناول المؤتمر الحد من المخاطر الإيرانية ما دفع بعض الدول الأوروبية للإحجام عن المشاركة بسبب ارتباطات لها مع إيران.

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