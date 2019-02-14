دوري الابطال: راموس يغيب عن مواجهة الاياب أمام اياكس

2019/02/14 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بات في حكم المؤكد غياب قائد ريال مدريد، المدافع سرجيو راموس، عن الفريق في إياب دور 16 لدوري الأبطال أمام أياكس أمستردام الهولندي على ملعب سانتياغو برنابيو بداعي الإيقاف.وحصل قائد “الميرينغي” على بطاقة صفراء في الدقيقة 89 من المباراة أمام الفريق الهولندي على ملعب يوهان كرويا أرينا، والتي فاز بها الريال بهدفين لهدف.[…]

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