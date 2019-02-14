تخصيص 2000 قطعة ارض سكنية لشريحة المعلمين والمدرسين في ذي قار

2019/02/14 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن مجلس محافظة ذي فار، الخميس، عن تخصيص نحو 2000 قطعة ارض سكنية لشريحة المعلمين والمدرسين في مركز الناصرية، مؤكداً ان هناك نواحي اخرى في المحافظة ستشهد خلال عام من اليوم توزيع اراضي سكنية اخرى على هذه الشريحة البالغ عددها 33 الف بين معلم ومدرس.

وقال عضو مجلس المحافظة شهيد الغالبي في بيان تلقته وكالة صدى، ان “نقابة المعلمين تبنت ايجاد احياء سكنية لهذه الشريحة في الوحدات الادارية التي تزيد عن 20 وحدة، حيث تم مخاطبة المحافظ لتبني الموضوع، والذي بدوره عمم كتاباً على الوحدات الادارية والمجالس البلدية ووجههم بضرورة فرز اراضي وتوزيعها على شريحة المعلمين”.

واضاف الغالبي، أنه “منذ العام الماضي واستمرارا للعام الحالي، تم في مركز الناصرية فرز قطعة كبيرة من الارض ووزعت على المعلمين بواقع 1898 معلم ومدرس، والعملية تجري بشكل مماثل في نواحي النصر والشطرة والفجر وقلعة سكر”.

واوضح ان “العام المقبل من المؤمل ان يتم خلاله تمليك بحدود الـ 33 الف بين معلم ومدرس قطع اراضي سكنية في النواحي المذكورة، بعد انجاز اعمال الفرز للاراضي المخصصة للتوزيع على هذه الشريحة”.

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