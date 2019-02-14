بالصور.. انطلاق تظاهرة امام مجلس ديالى رفضاً لانتخاب نائب المحافظ للشؤون الفنية

2019/02/14 | 10:31

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بغداد اليوم- ديالى

تظاهر العشرات من اهالي ديالى، الخميس 14 شباط 2019، امام مبنى مجلس المحافظة وسط بعقوبة، رفضا للفساد، وانتخاب نائب المحافظ للشؤون الفنية.

وقال محمد حسن احد المتظاهرين في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من اهالي ديالى خرجوا في تظاهرة سلمية امام مبنى مجلس المحافظة رفضا للفساد وانتخاب نائب محافظ ديالى للشؤون الفنية المتهم بقضايا هدر المال".

واضاف أن "التظاهرة تعبر عن رسالة اهالي ديالى برفضهم الفاسدين"، متوقعا أن "تتحول التظاهرة الى اعتصام شعبي كبير".

بغداد اليوم - بغداد

التقطت عدسة بغداد اليوم صوراً لحريق معمل الالبان الذي اندلع صباح اليوم في منطقة عويريج الصناعية جنوبي بغداد.

وافاد مصدر امني في وقت سابق باندلاع حريق كبير في معمل البان بمنطقة عويريج "، مبينا ان " فرق الدفاع المدني

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني ، الخميس 14 شباط 2019، بأندلاع حريق كبير في منطقة عويريج جنوبي بغداد.

واوضح المصدر ان " حريقاً كبيراً اندلع فجر اليوم داخل معمل البان في منطقة عويريج الصناعية جنوبي بغداد"، مبيناً ان " فرق

بغداد اليوم - ديالى

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة ديالى، الاربعاء 13 شباط 2019، صوراً تظهر انهيار قبة لحسينية في المحافظة في منطقة العجيمي شرق بعقوبة نتيجة سوء بناءها، وفقا للناشطين.

ولاقت الصور انتقادات شعبية

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