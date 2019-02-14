‏استحداث خاصية جديدة في “تويتر”.. تعرف عليها

2019/02/14 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس استحدث موقع “تويتر”، خاصية جديدة تسمح للمستخدم بالدخول لاي حساب من غير الحاجة لترك الصفحة.وذكر بيان لمركز الاعلام الرقمي، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (14 شباط 2019)، أن “موقع تويتر قام بتحديث لخاصية تسمح للمستخدم بالدخول لاي حساب من غير الحاجة لترك الصفحة او مغادرة التايم لاين”.وأشار البيان، إلى أنه […]

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