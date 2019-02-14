تشويش تُعالج العديد من القضايا, بحضو السفير البريطاني في العراق

2019/02/14 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 _ جميل الجميل قدّم مجموعة من شباب گروب عائلة المسرح في مركز قضاء الحمدانية – بغديدا مسرحية تضمّنت عدّة مشاهد في قاعة مركز دار مار بولس للخدمات الكنسية بحضور جماهيري واسع مع حضور السفير البريطاني في العراق والقنصل البريطاني في إقليم كردستان العراق.بدأت المسرحية بشرح حول أهداف المسرحية التي تضمّنت مشكلة المدرسة […]

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