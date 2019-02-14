مستخدمو السجائر الإلكترونية في هونج كونج يواجهون عقوبة السجن

2019/02/14 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..تدفع هونج كونج قدماً بفرض حظر شامل على السجائر الإلكترونية، مع عقوبة قصوى تصل إلى السجن 6 أشهر وغرامة قدرها 50 ألف دولار هونج كونج (ما يعادل 6 آلاف و371 دولاراً أمريكياً).وذكرت شبكة أخبار “جوان تشا” الصينية، ان ” الحكومة في هونج كونج تسعى إلى وأد عادة السجائر البديلة في مهدها قبل أن […]

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