واع / الرافدين : اطلاق وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة

2019/02/14 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / بغداد / ز .ا

اعلن مصرف الرافدين، الخميس ، عن اطلاق وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت مابين الخمسة والعشرة ملايين

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