خام برنت يرتفع إلى 64 دولار للبرميل

2019/02/14 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بدأت أسعار النفط، اليوم الخميس ، في الارتفاع، وارتفع سعر خام برنت لأول مرة منذ 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2018 إلى أكثر من 64 دولارا للبرميل.وتشير بيانات التداول إلى أنه، بحلول الساعة 07.03 بتوقيت موسكو، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخليط نفط بحر الشمال “برنت” لشهر أبريل / نيسان، بنسبة 0.66 بالمئة، إلى 64.03 دولار للبرميل.وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مارس / آذار، بنسبة 0.58 بالمئة، إلى 54.21 دولار للبرميل.





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