وزير العمل يوجه برفع كتاب لمجلس الوزراء يتعلق بتثبيت العقود والاجراء اليوميين

2019/02/14 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، باسم عبدالزمان،امس الأربعاء، برفع كتاب لمجلس الوزراء يتعلق بتثبيت العقود والاجراء اليوميين.وذكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في بيان تلقته وكالة صدى، أن “عبدالزمان، رأس اجتماعا لهيئة الرأي بحضور المفتش العام والوكلاء والمديرين العامين في الوزارة لمناقشة قانون الموازنة الاتحادية وتعليمات وزارة المالية بشأنها”.وأضاف البيان، أن “الاجتماع تضمن مناقشة فقرات عدة من الموازنة الاتحادية منها موضوع العقود والاجراء اليوميين”.و وجه الوزير، بـ”اعداد كتاب يرفع الى مجلس الوزراء للنظر في تثبيتهم”.وناقش الاجتماع، وفقاً للبيان “تعظيم الموارد لخزينة الدولة من خلال بيع السيارات والاجهزة المستهلكة عن طريق لجنة في كل دائرة تتولى تقييم الموجودات تمهيدا للاعلان عنها وذلك ضمن سقف زمني حدد باسبوعين”. وفيما يتعلق بفقرة انهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة، اكد عبدالزمان، ان “الوزارة اجرت تقويما لجميع المناصب التي تدار بالوكالة وستقدم كشفاً زمنياً بالموضوع في شهر أيار المقبل لحسم هذا الموضوع مع ترشيح اسماء لتولي رئاسة الهيئات في الوزارة كيهئة الحماية الاجتماعية وهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة”.وتطرق الاجتماع، الى “مناقشة موضوع التوازن في التعيينات بالنسبة للمكونات وكذلك التعيين ضمن حركة الملاك وفق الضوابط والتعليمات، فضلا عن مناقشة البرنامج الحكومي، إذ تم تشكيل لجنة خاصة بالبرنامج تجتمع اسبوعيا لمتابعة تنفيذ فقراته وترفع تقريرا اسبوعيا بذلك الى الوزير”.

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