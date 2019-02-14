بالفيديو.. ظهور تنظيم داعش في البصرة

2019/02/14 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

وصف أحد سكان محافظة البصرة ما يجري في مدينته أشبه بظهور تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش إثر الإهمال الكبير الذي طال المواقع الدينية والاثرية.اثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي السخرية من الإهمال الكبير الذي طال المواقع الدينية والأثرية بمحافظة البصرة.وظهر في الفيديو بين الشعيبة والزبير في محافظة البصرة المسجد والمرقد الديني لاخر صحابي للنبي محمد (ص) وهو أنس بن مالك، وقد تحول إلى ما يشبه موقعاً لجمع النفايات.ووجه صاحب الفيديو سؤاله إلى الجهات المعنية بالقول: هل داعش موجود في البصرة.وبين الفيديو الإهمال الكبير لمسجد الصحابي أنس بن مالك، وعدم إكتراث الجهات المعنية للعناية بهذا الصرح الديني.وتعاني الكثير من المواقع الدينية والاثرية في العراق من عدم الرعاية والاهتمام من قبل الجهات المعنية.

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