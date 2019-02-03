كيم كارداشيان تكشف سر بشرتها الخالية من التجاعيد

2019/02/14 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تُعد نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” أيقونة للجمال والموضة بالنسبة لكثير من الفيتات والسيدات اللواتي يحاولن تقليدها بشتى الطرق، ويسرن على نهجها في كافة مجريات حياتها.وكشفت “كيم كارداشيان”، البالغة من العمر 37 عامًا، سر جمالها بشرتها الخالية من التجاعيد خلال إحدى الدورات التي عقدتها في لوس انجلوس بالتعاون مع خبير تجميلها “ماريو ديديفانوفيك”.





فحينما سألتها إحدى المعجبات حول الطريقة التي تعتمدها لتجنب التجاعيد في أنحاء وجهها أكان ذلك باستخدام مرهم معين أو ربما إبر وحقن بمواد معينة، كانت إجابة النجمة غيرمتوقعة، فقد أوضحت أن سر التخلص من التجاعيد هو التوقف عن الابتسام.

وقالت أنها تعرَّضت للتسمم خلال فترة حملها بابنتها “نورث”؛ ما أدى إلى تورًّم وجهها، بعد ذلك قررت تغير الطريقة التي تلتقط بها صور السيلفي بسبب كمية الإهانات والانتقادات الساخرة حول زيادة وزنها بشكل ملحوظ، ما دفعها للتخلي عن الابتسام لأشخاص لا يستحقون ابتسامة منها.

وأكَّدت أنها لم تعد الشخصية التي كانت عليها سابقًا، بل تغيَّرت بشكل كبير، وحتى وإن كانت تشعر بالثقة الكبيرة بنفسها، فهي لا توَّد الابتسام في جميع صورها.

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