2019/02/14 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشد وفد منتخبنا الوطني بكرة القدم الشاطئية يوم غد الجمعة رحاله الى لبنان لاقامة معسكر تدريبي استعداداً لبطولة امم اسيا, المؤهلة لكأس العالم في باراغواي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الشاطئية يعسكر في لبنان تحضيرا للبطولة الاسيوية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب الشاطئية يعسكر في لبنان تحضيرا للبطولة الاسيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).