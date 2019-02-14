الخطوط الجوية : 177 الف مسافر اقلتهم طائراتنا عبر 623 رحلة خلال الشهر الماضي

2019/02/14 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية احدى تشكيلات وزارة النقل، اليوم الخميس، أن طائراتها أقلت نحو 177.474 مسافرا عبر623 رحلة جوية أجرتها خلال شهر كانون الثاني من عام 2019.

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