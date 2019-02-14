2019/02/14 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساعات اليد: هل فقدت أهميتها في عصر الـ “آي فون” أم تحولت إلى أكسيسوار يشير إلى مكانة الإنسان في المجتمع وذوقه؟ وإذا كنا نتكلم عن ساعات

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