مادورو يصف لقاء ترامب ونظيره الكولومبي بعيد الكراهية

2019/02/14 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكولومبي، إيفان دوكي، بـ"عيد الكراهية ضد فنزوئلا". وقال مادورو: "لقد كان (اللقاء) عيدا

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