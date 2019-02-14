2019/02/14 | 10:46

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مصادرة مشروب غير قانوني في هذه المحافظة

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مصادرة مشروب غير قانوني في هذه المحافظة

الخميس 14 فبراير 2019 - 10:26

قلعة اربيل

اعلنت صحة اربيل ،اليوم الخميس، انها بدأت حملة لمصادرة وإتلاف مشروبات الطاقة غير القانونية.

وقال مدير عام صحة أربيل، سامان برزنجي، في تصريح صحفي، أن "الحملة تشمل مصادرة مشروبات الطاقة المخالفة للشروط الصحية".



يشار الى ان دراسات صحية كشفت ان مشروب الطاقة النموذجي يحتوي على 32 ميلغرام من الكافيين لكل 100 ملليلتر، كما يوجد تحذير على العبوات يقول "لا ينصح بها للأطفال".



وتحتوي علبة المشروب 500 ملليلتر على 160 ميلغرام من الكافيين، أي ما يعادل حوالي فنجانين صغيرين من القهوة اسبريسو.



انتهى .



م ك

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