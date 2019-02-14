نائب يدعو الى عدم التعاقد مع الشركات الاجنبية في البصرة

2019/02/14 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما دعا في بيان صحفي، مجلس محافظة البصرة ومحافظها لصرف الاموال المخصصة للمحافظة لدعم مؤسسات الدولة ومديرياتها لاستكمال المشاريع المتلكئة، مشددا على ضرورة انجاز المشاريع والبنى التحتية بشكل مباشر من قبل دوائر المحافظة وليس من خلال التعاقد مع شركات اجنبية ".واضاف ، ان " بلديات دول العالم تبني المجسرات والمشاريع العملاقة ، بينما بلدية البصرة لا تستطيع رفع نفاياتها وتوكل امرها لشركات اجنبية ".واشار الى، ان "نواب البصرة قاتلوا من اجل ان تحصل المحافظة على ميزانيتها الحالية، رغم انها لا تلبي الطموح واقل من حقوق البصرة ، لكنها الاكبر خلال هذه السنوات وتعتبر انفجارية ".وعدّ ان "ميزانية البصرة لهذا العام ستغير من حال البصرة لو صرفت بالشكل الصحيح ، شاكرا "متظاهري البصرة والمطالبين بحقوقها لتسليطهم الاضواء على مظلومية المحافظة".واكد عواد ان نواب البصرة "سيتابعون ويراقبون اين تصرف الاموال المخصصة للمحافظة".انتهى ..م ف

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