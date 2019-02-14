2019/02/14 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

طالب النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار، صادق السليطي، وزيري النفط والصحة بتخفيض اسعار المشتقات النفطية...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب عن الإصلاح يطالب بتخفيض أسعار حاجتين مهمتين للمواطن العراقي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عن الإصلاح يطالب بتخفيض أسعار حاجتين مهمتين للمواطن العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).