الكونغرس الأمريكي يوافق على إنهاء الدعم للسعودية في حرب اليمن

2019/02/14 | 10:46

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متابعة:سومر نيوز

وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أمس الأربعاء على قرار ينهي الدعم الأمريكي للت...

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