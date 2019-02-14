عبدالمهدي للمستثمرين ورجال الاعمال : التجارب الناجحة اعتمدت اقتصاديات السوق لتطور قطاعاتها

2019/02/14 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عراق برس- 14 شباط / فبراير: بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، مع وفد كبير من المستثمرين ورجال الاعمال العراقيين دعم إسهام القطاع الخاص بتوسيع النشاط الاقتصادي وبناء الدولة ، والتحديات التي تواجه عملهم وسبل تذليلها .

وأكد عبد المهدي خلال استقباله وفد المستثمرين ” اننا مع كل عمل يخدم مشاركة القطاع الخاص في جميع المجالات ، ونحن مطلعون على عمل القطاع الخاص والتحديات التي تواجهه ومن الخطأ اعتباره ملحقا بالدولة” ، مشيرا الى ” التجارب الناجحة للدول الصناعية التي اعتمدت اقتصاديات السوق لتطور قطاعيها العام والخاص على حد سواء، و نهج الحكومة هو السعي بعدم اتخاذ اي قرار يتعلق بمصالح هذا القطاع بكافة شرائحه دون مشاورة واشراك المعنيين بالقرار والاستماع لهم مباشرة من اجل الخروج بقرارات وحلول سليمة لجميع القضايا ” .



انتهى أح

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