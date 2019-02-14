الجلسة العاشرة للجنة الطاقة الوزارية تبحث استعدادات وزارة الكهرباء للصيف المقبل

2019/02/14 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عراق برس- 14 شباط / فبراير: عقدت لجنة الطاقة الوزارية جلستها العاشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وبحضور وزراء الكهرباء والنفط والموارد المائية وعدد من وكلاء الوزارات والمستشارين والخبراء ، وعرضت وزارة الكهرباء استعداداتها لموسم الصيف المقبل، والاطلاع على نتائج زيارة فريق العمل لأطراف بغداد، الى جانب بقية الفقرات في جدول الأعمال .

واستمع عبد المهدي الى شرح مفصل من المسؤولين المباشرين عن عمل محطات الانتاج والتوزيع والقدرات التوليدية والاحتياجات اللازمة لتشغيل المحطات المتوقفة وخطط الصيانة والإدامة “، مشددا ، على” ضرورة زيادة انتاج الطاقة الكهربائية واستقرارها خلال الصيف المقبل وإيفاء الوزارة بتعهداتها بتحسين المنظومة الكهربائية ودراسة عروض دعم الطاقة الكهربائية والوقود والمياه المقدمة من عدد من الدول والشركات العالمية، واوعز سيادته بتقديم جميع التسهيلات والتمويل اللازم لمشاريع زيادة انتاج الطاقة الكهربائية ” .انتهى أح

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