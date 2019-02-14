2019/02/14 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خمسون عاما تفصل بين حبيبي الجوار الآسيوي، حيث سافر لكوريا الشمالية أثناء حرب فيتنام والولايات المتحدة الأمريكية.

الحبيبان تزوجا في عام 2002 واستقرا في فيتنام ، ويأمل الزوجان في في أن تستقر حياتهما باستقرار دولتيهما.

يذكر أن اليوم الـ14 من فبراير هو يوم الحب أو عيد الحب أو عيد العشاق أو يوم القديس فالنتين ويحتفل به كثير من الناس في العالم.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمسون عاما تفصل بين حبيبي الجوار الآسيوي) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمسون عاما تفصل بين حبيبي الجوار الآسيوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).