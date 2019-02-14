تعرف على اسعار صرف الدولار والنفط والذهب في الاسواق المحلية لهذا اليوم

2019/02/14 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد ، صباح اليوم الخميس، إرتفاعاً

طفيفاً في سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1198.5 دينار للدولار

الواحد، أي 119 الفاً و850 ديناراً للمائة دولار بعد ان كان أمس

1197.5 ديناراً للدولار الأمريكي الواحد.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:سعر البيع للدولار الواحد 1202.5 دنانير، أي 120 ألفاً و250 ديناراً

للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1192.5 دينار، أي 119 ألفاً و250 ديناراً

للمائة دولار.أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط، {حتى إعداد هذا الخبر}:اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 112.76 دولارالباوند السعر العالمي: 100 باون = 128.68 دولارالليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 527.50 ليرة تركيةسعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1308.37 دولار.سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 64.28 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكــي = 54.40 دولار.انتهى

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