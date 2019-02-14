روحاني : دولا نفطية وراء منفذي الهجوم على حافلة الحرس الثوري

2019/02/14 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالانتقام من المسؤولين عن تنفيذ

الهجوم الدموي الذي استهدف أمس حافلة تابعة للحرس الثوري الإيراني قرب

مدينة زاهدان، وأسفر عن مقتل وجرح العشرات، وبمعاقبه "داعميهم".وقال الرئيس حسن روحاني قبيل مغادرته طهران إلى سوتشي للمشاركة في

القمة الثلاثية حول سوريا: "بعض الدول النفطية في المنطقة تدعم

الإرهاب"، لافتا إلى أن "الهجمات الإرهابية ضد إيران لن تغير من

سياساتها ولن تجعلها تخضع أو تستسلم".وأضاف روحاني: "إيران ماضية في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه من

جذوره، وستنتقم لدماء شهداء الحرس الثوري من الجماعة الإرهابية التي

نفذت العملية".كما اتهم الرئيس الايراني الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"دعم الإرهاب

في المنطقة"، وقال: "جذور الارهاب في منطقتنا تعود إلى أمريكا

والصهيونية".

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