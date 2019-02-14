2019/02/14 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أكد الخبير السياسي حافظ آل بشارة، الخميس، ان العراق سيستخدم القوة لاخراج القوات الاميركية في حال الوصول الى طريق مسدود لإخراجها من البلاد.وقال آل بشارة في تصريح, إن “ترامب متهور ولا يعترف بالقوانين الدولية ولا حضور القوات الاميركية يخضع للقانون والمعايير الدولية، ومن ضمن تلك المعايير ان يكون البلد المضيف موافق على دخول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبير سياسي يؤكد قدرة العراق على إخراج الأمريكان بالقوة بحال وصلت المباحثات لطريق مسدود alansaar.

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