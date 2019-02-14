2019/02/14 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… صادق مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون يدعو لسحب الجنود الأمريكيين المشاركين في الحرب القائمة في اليمن، في حال لم يوافق الكونغرس رسميا على بقائهم هناك, وذلك بعد اشتداد الجرائم التي ارتكبوها بالتعاون مع العدوان السعودي.وذكرت وسائل إعلام, إن “مشروع القانون حظي بأصوات الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، حيث صوت بـ”نعم” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب الأمريكي يصادق على مشروع قانون لسحب جنود بلاده من اليمن alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب الأمريكي يصادق على مشروع قانون لسحب جنود بلاده من اليمن) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب الأمريكي يصادق على مشروع قانون لسحب جنود بلاده من اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).