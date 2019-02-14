بالصور.. نصب سرادق اعتصام أمام مجلس ديالى رفضاً لإنتخاب نائب المحافظ

2019/02/14 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} نصب متظاهرون، صباح اليوم الخميس، سرادق اعتصام أمام مبنى مجلس محافظة ديالى في مدينة بعقوبة.

وأفاد مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان الإعتصام "جاء إحتجاجاً على نقص الخدمات وتفشي الفساد وانتخاب مجلس ديالى لـ{محمد قتيبة} نائبا فنياً للمحافظ قبل يومين".كما طالب المعتصمون الحكومة الإتحادية بحل مجلس المحافظة "لفقدانه الشرعية" حسب قولهم.انتهىبواسطة..



مصطفى الجوراني

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