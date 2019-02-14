الغبان: الشعب العراقي لن يسمح باستمرار التواجد الأميركي تحت أي صيغة

2019/02/14 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير الداخلية السابق النائب عن تحالف البناء محمد سالم الغبان، الخميس، أن الشعب العراقي لن يسمح باستمرار التواجد الأميركي تحت أي صيغة، مشيرا إلى أن ما يعبر عنه الأميركيون سواء من خلال تصريحات ترمب أو مسؤولين آخرين، إنما تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية.وقال الغبان في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” واطلعت عليه […]

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