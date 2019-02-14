رانيا يوسف تستنكر زج اسمها في قضية الفيديوهات الإباحية في مصر

2019/02/14 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … استنكرت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، زج اسمها في قضية الفيديوهات الإباحية في مصر، بعد الأنباء عن القبض على شبيهتها.

وكتبت رانيا على حسابها في إنستغرام: “يا ترى هل عندكم دين وضمير وأخلاق وشجاعة الاعتذار على اسمي وسمعة بناتي وعرضنا اللي نهشتوه فيه على السوشيال ميديا والمواقع والجرايد والمجلات”؟

وتابعت: “أنا مش حقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد نهش في عرضي وعرض بناتي أو قال عليا كلمة مسيئة في حقي أو في حق بناتي ربنا المنتقم الجبار”.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد ذكرت أن الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية المصرية، ألقت القبض على شبيهة رانيا يوسف “راقصة شهيرة”، ضمن قائمة المتهمات في قضية الفيديوهات الإباحية الشهيرة والمتهم فيها ممثلتان وسيدة أعمال مع مخرج شهير.

وكانت الفنانة المصرية رانيا يوسف قد تقدمت ببلاغ للنائب العام المصري ضد شخص مجهول، ادعى أنها هي من تظهر خلال الفيديو، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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