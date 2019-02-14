ريال مدريد يحقق فوزا صعبا على مضيفه أياكس 2-1 في دوري ابطال

2019/02/14 | 10:56

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(المستقلة) … حقق ريال مدريد الإسباني فوزا صعبا على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 2-1 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح ريال مدريد باب التسجيل في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، عن طريق الفرنسي كريم بنزيما.

وعادل لأصحاب الأرض، المغربي حكيم زياش في الدقيقة 75.

وسجل هدف الفوز الثمين للفريق الملكي، ماركو أسينسيو قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي من المباراة.

وشهد اللقاء، إلغاء الحكم لأول هدف في تاريخ البطولة بعد الاستعانة بتقنية الفيديو المساعدة VAR، وذلك في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، عندما ألغى الحكم هدفا لأياكس.

وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب في الـ5 من الشهر القادم على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو معقل النادي الملكي.

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