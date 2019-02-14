حقائق غريبة عن عيد الحب

2019/02/14 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعد عيد الحب، هو ثاني أكثر أيام السنة التي تهدى فيها بطاقات معايدة بعد عيد الميلاد مباشرة، فاليوم الوحيد الذي يتفوق على عيد الحب في بيع الأزهار هو عيد الأم.

وينفق الرجال نحو 130 دولارا بينما تنفق النساء حوالي 70 دولارا على هدايا عيد الحب، كما ينفق أكثر من 9 ملايين شخص يشترون هدايا لحيواناتهم الآليفة في عيد الحب.

ويباع أكثر من 36 مليون علبة شيكولاتة على شكل قلب في الولايات المتحدة الأمريكية، ويفضل الجنسين تلقي الشيكوباللاتة كهدايا بديلا من باقات الزهور، ولكن تظل الورود هي الأكثر مبيعا حول العالم.

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