نائب عن سائرون: العبادي هو من استعان بالأميركان

2019/02/14 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري، الخميس، ان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي هو من استعان بالقوات الأميركية عقب سيطرة تنظيم “داعش” الإجرامي على عدد من المدن في صيف 2014.وقال المعموري في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “العبادي استعان بالتحالف الدولي لغرض محدد هو طرد (داعش)، وهو ما […]

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