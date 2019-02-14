الحداد: الفصل التشريع الثاني في البرلمان سيشهد ثورة

2019/02/14 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- لفت نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، الى أن الفصل التشريعي الثاني سيشهد ثورة في اقرار القوانين المهمة التي تصب في مصلحة المواطن وتخص تقديم الخدمات والبنى التحتية واعادة اعمار المناطق المحررة، بالإضافة الى استكمال الكابينة الوزارية.وقال الحداد، في تصريح صحفي ان” الفصل التشريعي الاول انتهى ولم نتمكن من تمرير واقرار قوانين مهمة ...

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