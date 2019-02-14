مدرب أياكس عن قرار الفيديو إلغاء هدف: عار عليهم

2019/02/14 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر انتقد إيريك تين هاج، المدير الفني لنادي أياكس، تقنية حكم الفيديو المساعد VAR بعد إلغاء هدف لفريقه أمام ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.ريال مدريد انتصر بهدفين لهدف في أمستردام ليقترب أكثر من ربع النهائي.

وقال هاج في تصريحات عقب المباراة: "شاهدت أعظم نسخة من أياكس ضد منافس على أعلى طراز وبين الأفضل في أوروبا، ريال مدريد، أعتقد أننا كنا الأفضل أغلب فترات المباراة وخلقنا العديد من الفرص".

وتابع: "قمنا بالضغط العالي والبناء من الخلف بصورة جيدة ولذلك صنعنا الفرص ولعبنا بمستوى خيالي".



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بطولة الريال المُحببة، وتوتنهام ينتصر”https://t.co/ZHQ25dtD6r— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019مدرب أياكس أكد أنّ لحظة إلغاء هدف في الشوط الأول بعد العودة لتقنية الفيديو كانت حاسمة، مشيرًا إلى أنّه عار على الحكم ألا يحتسبه.

واختتم: "الطريقة التي لعبنا بها كانت جيدة للغاية ونحتاج للمواصلة على النسق ذاته والتحلي بالثقة في المباريات المقبلة".

ويحتاج أياكس للفوز بفارق هدفين على الأقل في مباراة الإياب على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم 5 مارس المقبل للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





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