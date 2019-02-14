استمرار الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش في دير الزور

2019/02/14 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد المرصد السوري باستمرار الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم داعش في محيط آخر معقل للتنظيم في ريف دير الزور بالتزامن مع قصف التحالف الدولي لمناطق سيطرة داعش المتبقية في شرق نهر الفرات.

وفي سياق متصل، قال الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية إن قرابة ألف وخمسائة مدني فروا من بلدة الباغوز.



وأضاف أنه لا يزال هناك الكثير من المدنيين موجودين في البلدة.

وفرت عشرات من عائلات مقاتلين أجانب بينهم عراقيون وأتراك وروس من آخر معقل لتنظيم داعش في شرق سوريا.

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