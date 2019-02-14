مستجدات القضية السورية على طاولة قمة سوتشي

2019/02/14 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعقد اليوم في مدينة سوتشي الروسية قمة ثلاثية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيريه الإيراني حسن روحاني، والتركي رجب طيب أردوغان.

وتستعد مدينة سوتشي الروسية لاستضافة القمة الثلاثية الرابعة، لبحث مستجدات القضية السورية وموضوعات مصيرية مختلف عليها بين الأطراف، على رأسها العنف المتصاعد في إدلب وانسحاب القوات الأمريكية وتشكيل لجنة صياغة الدستور

وعلى هامش الاجتماع سيعقد الرئيس الروسي لقاءين منفصلين مع نظيريه التركي والإيراني في محاولة لإيجاد تقارب حول تلك المسائل الخلافية.

وذكرت الرئاسة الروسية أن الاجتماع سيبحث سبل تطبيع الوضع في سوريا.



كما تتناول القمة الوضع في محافظة إدلب وانسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية، فضلا عن مساعي تشكيل لجنة صياغة الدستور.

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