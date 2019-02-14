علاء مهاوي ينفي الشائعات التي تتحدث عن عدم تمثيله للمنتخب

2019/02/14 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى لاعب المنتخب الوطني، علاء مهاوي، الشائعات التي تتحدث عن عدم تمثيله للمنتخب مستقبلا بحجة وجود حالة تزوير او ما شابه ذلك.

وقال مهاوي في تصريح صحفي ان “هذه الشائعات المغرضة لا أساس لها من الصحة واعرف جيدا من يقف وراءها وما هو القصد من ذلك، وسأكشف ذلك مستقبلا”. وبين “كل ما في الامر ان هناك خطأ اداريا في الاوراق الرسمية ادى الى توقيفي في مطار بغداد بعد عودتي مع المنتخب من بطولة آسيا، بعد ذلك قدمت اوراقي الثبوتية وتم حل الاشكال الحاصل، وكل ما يكتب في بعض المواقع ما هي الا غايات مدفوعة الثمن واساسها الكذب والافتراء ليس الا”. وكانت وثيقة صادرة من مديرية شؤون الاقامة في وزارة الداخلية، كشف عن إصدار المدريرية لقرار وتعميم بشأن الجواز المزور الذي كان يستخدمه اللاعب علاء علي مهاوي في سفره مع المنتخب الوطني وناديه الشرطة.





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