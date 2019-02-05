2019/02/14 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

تزوَّجت نجمة البوب الأمريكية “مايلي سايرس” من حبيبها النجم الاسترالي “ليام هيمسورث” قبل عدة أسابيع، ويبدو أن علاقتهما متينة، ويدعم كل واحدٍ منهما الآخر.

تواجدت “مايلي سايرس” خلال العرض الأول لفيلم زوجها الجديد Isn’t It Romantic يوم الإثنين الماضي، لكن الأخير لم يتمكن من الحضور والوقوف إلى جانبها بسبب إصابته بوعكة صحية، بحسب ما ذكرته عبر حسابها الشخصي عبر موقع “إنستغرام”.

وتألَّقت “سايرس”، البالغة من العمر 26 عامًا، بإطلالة رومانسية غاية في الإثارة والأناقة من توقيع دار الأزياء الإيطالية “فالنتينو” أثناء سيرها على السجادة الوردية أمام جدار من الورود، فارتدت فستان طويلًا من قماش الشيفون الشفاف زُيِّن بالكشاكش والطيات على طوله، بينما كَشفت عن جزءٍ من صدرها وبطنها المشدود.

ومنح الذيل الطويل الذي انسدل من كتفها حتى الأرض لمسة من الدراما، وأكملت الحسناء إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة على شكل ذيل حصان، واعتمدت أحمر شفاه باللون الأحمر.

وانضمت “سايرس” إلى النجمة الكوميدية الاسترالية “ريبيل ويلسون” التي تألَّقت مُرتديةً فستان باللون العنابي زُيِّنَ بزخارف وتطريزات أنيقة.

من جهته، نشر “ليام هيمسورث” صورة مُعدَّلة تجمعه بزوجته عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، حيث أرفق رأسه بفستان “مايلي” الأحمر”، وكتب ممازحًا: “أليس ذلك رومانسيًا..



من الأجمل بهذا الفستان؟”

وتدور أحداث الفيلم حول مُهندسة معمارية تُدعى “ناتالي” تعيش في مدينة نيويورك، تعمل بجد حتى تصبح شخصية معروفة وصاحبة مكانة في عملها، لكن الأرجح أنها ستنقل القهوة والكعك بدلًا من تصميمها ناطحة سحاب جديدة؟

تسوء الأمور أكثر، عندما تقع ناتالي في الحب حتى يغيب وعيها عن كل شيء آخر، وعندما تستفيق تجد أن حياتها أمست أسوأ كوابيسها على الإطلاق.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مايلي سايرس تكشف صدرها بإطلالة رومانسية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مايلي سايرس تكشف صدرها بإطلالة رومانسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).