القبض على مسافر ايراني بحوزتهِ مادة مخدرة في منفذ الشيب

2019/02/14 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الخميس، القاء القبض على مسافر ايراني كان يروم الدخول للعراق وبحوزته مادة مخدرة.وذكر بيان لاعلام الهيئة، تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (14 شباط 2019)، أنه “تم القاء القبض في منفذ الشيب الحدودي بين العراق وايران، على مسافر ايراني كان يروم الدخول للعراق بحوزته مادة مخدرة نوع حشيشه، […]

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