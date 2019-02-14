نائب عن البصرة يحذر من هدر موازنة المحافظة.. ويتوعد بـ”المحاسبة”

2019/02/14 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس حذر النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، الخميس، محافظ البصرة ومجلسها من هدر ميزانية المحافظة، داعيا الى “انجاز مشاريع المحافظة بمؤسساتها الحكومية والابتعاد عن التعاقد مع الشركات الاجنبية”. ودعا عواد في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (14 شباط 2019)، مجلس محافظة البصرة ومحافظها إلى “صرف الاموال المخصصة للمحافظة لدعم مؤسسات الدولة […]

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