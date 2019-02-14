وزير المالية يشيد بالجهود التي يبذلها البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة في دعم المبادرات المجتمعية

2019/02/14 | 11:04

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

عقد في قاعة الندوات بمعرض بغداد الدولي للكتاب اجتماع بين وزير المالية فؤاد حسين ورابطة المصارف الخاصة العراقية وعدد من المصارف الخاصة، وعدد من ممثلي المشاريع التي دعمها صندوق المبادرات المجتمعية "تمكين".

وتطرق المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق الى الدور الكبير الذي بذله البنك المركزي العراقي في دعم المبادرات المجتمعية ورعايته الكريمة للدورتين الماضية والحالية لمعرض بغداد الدولي للكتاب وبالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية.





وأضاف ان رابطة المصارف تعمل جاهدة مع البنك المركزي على تطوير القطاع المصرفي.





من جهة اخرى، تحدث ممثل مصرف بغداد في الاجتماع، بشان الازدواج الضريبي والإضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع المصرفي وضرورة ايجاد حلا عاجلا لهذه المشكلة.





بينما، قال مدير مجلس ادارة مصرف الاهلي العراقي، ايمن ابو دهيم، ان "بعض الجهات الحكومية ترفض الاعتراف بالصكوك الصادرة من قبل المصارف الخاصة العراقية بالرغم من وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص.





وأضاف ان هذه الإجراءات تنعكس بشكل سلبي على القطاع المصرفي الخاص والتواصل مع المصارف الاجنبية المراسلة.





في غضون ذلك، قدم رئيس مجلس ادارة مصرف اشور، نور الحنظل، حول الدعم الكبير الذي قدمه البنك المركزي العراقي لرعاية مرضى السرطان من خلال انشاء أكاديمية محاربين السرطان.





ودعت الطفلة المحاربة تبارك الى انشاء مسشتفى خاص للأمراض السرطانية.





كما تحدثت مديرة أكاديمية محاربين السرطان، تالة، انه من الضروري دعم الأطفال وتوفير علاجات لهم بشكل عاجل لان عدم توفير العلاجات ادى الى وفاة العديد من الأطفال.





ودعا المدير التنفيذي لجمعية نور الى نور، ايمن سلمان، وزير المالية الى تخصيص ارض لبناء مستشفى للأمراض السرطانية في بغداد.





وفي الختام اشاد وزير المالية فؤاد حسين بالجهود التي يبذلها البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة في دعم المجتمع من خلال المشاريع الثقافية والإنسانية التي دعموهما في السنتين الماضيتين.

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