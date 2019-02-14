ولي العهد السعودي يزور إندونيسيا الأسبوع المقبل

2019/02/14 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إندونيسيا، اليوم الخميس، أنها ستستقبل الأسبوع المقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي سيقوم في زيارة رسمية، وذلك في إطار جولة آسيوية تشمل باكستان والهند وماليزيا.

وتبدأ زيارة محمد بن سلمان لأكبر بلد مسلم في العالم الإثنين.



ولم تقدّم إندونيسيا تفاصيل إضافية عن برنامج الزيارة الرسمية الثانية التي يقوم بها المسؤول السعودي إلى الأرخبيل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة جوهان بودي لوكالة فرانس برس إن الأمير محمد “سيصل إلى إندونيسيا في 18 فبراير/ شباط وسيلتقي الرئيس (جوكو ويدودو) في 19 شباط/فبراير”.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أمس الأربعاء، أن ولي العهد السعودي سيبدأ زيارة إلى إسلام أباد في 16 فبراير/ شباط تأمل باكستان ان يتم خلالها التوقيع على العديد من اتفاقيات الاستثمار لدعم اقتصادها المتعثر.

وسيزور ولي العهد السعودي ماليزيا أيضا ثم إندونيسيا ولاحقاً إلى الهند.

وزار محمد بن سلمان إندونيسيا مع والده الملك سلمان في 2017 في إطار جولة آسيوية هدفت إلى البحث عن فرص استثمارية، ووقعت الرياض وجاكرتا حينها العديد من الاتفاقيات حول التجارة والطيران وتعزيز التعاون في مجال العلوم والصحة ومكافحة الجريمة.

ووقع البلدان أيضاً اتفاقاً شمل شركة النفط السعودية الرسمية آرامكو ونظيرتها الإندونيسية بيرتامينا، لتوسيع مصفاة لتكرير النفط بقيمة مليارات الدولارات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

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