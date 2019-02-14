عجز المعاملات الجارية التركي 1.437 مليار دولار في كانون الاول دون التوقعات

2019/02/14 | 11:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال البنك المركزي التركي يوم الخميس، إن ميزان المعاملات الجارية تحول إلى تسجيل عجز بلغ 1.437 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول.

كان توقع رويترز أعلى من ذلك عند 1.5 مليار دولار.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، سجل ميزان المعاملات الجارية فائضا قدره 1.075 مليار دولار.

وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 27.633 مليار دولار في 2018 بأكمله.

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