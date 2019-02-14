2019/02/14 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..جدد طيران العدو الصهيوني وزوارقه الحربية اليوم خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان إن “طائرتين حربيتين إسرائيليتين معاديتين خرقتا الأجواء اللبنانية ونفذتا طيرانا دائريا فوق مناطق كسروان المتن وبعبدا وفوق مناطق البقاع الغربي والجنوب قبل أن تغادرا باتجاه الأراضي المحتلة”.وجاء في البيان أن “زورقا حربيا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خرق صهيوني جديد للسيادة اللبنانية alansaar.

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