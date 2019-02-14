2019/02/14 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أدانت وزارة الخارجية اللبنانية التفجير الإرهابي الانتحاري في زاهدان بمحافظة سيستان وبلوجستان الإيرانية والذي أدى إلى استشهاد 27 شخصا.وأكدت الوزارة في بيان تضامنها مع الحكومة والشعب الإيرانيين داعية إلى كشف الجهات المعتدية> وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق اليوم أن 27 شخصا استشهدوا وأصيب 13 آخرون جراء تفجير إرهابي انتحاري استهدف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لبنان تدين التفجير الإرهابي في سيستان وبلوجستان الإيرانية alansaar.

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